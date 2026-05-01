La CIA recordó que se cumplen 15 años de la operación que dio caza a Bin Laden

La CIA recordó este viernes en sus redes sociales que se cumplieron 15 años de la operación de captura que acabó con la vida del entonces terrorista más buscado del mundo, Osama Bin Laden.

"Hoy, hace quince años (1 de mayo de 2011), los Navy Seals de Estados Unidos asaltaron un complejo en Abbottabad, Pakistán, y abatieron a Osama Bin Laden. El asalto marcó el fin de un esfuerzo de más de quince años, llevado a cabo por socios de toda la Comunidad de Inteligencia, para localizarlo", escribió la agencia estadounidense en su cuenta oficial de X.

La madrugada del 2 de mayo en Pakistán, cuando todavía era 1 de mayo en Washington, un comando militar estadounidense acabó con la vida de Bin Laden, buscado durante más de una década después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció -por televisión- al mundo la muerte del líder de Al Qaeda, en lo que pudo ser una de las decisiones más complejas que tomó el mandatario en materia de política exterior.

El detalle de la operación

Quince años después, la agencia de inteligencia ha compartido una serie de imágenes que ya publicó en 2016 para recordar cómo fue la operación, sobre la que durante años existieron varias incógnitas.

Según detallaron en una recopilación de los hechos, la CIA siguió la pista de un mensajero clave de Bin Laden hasta un complejo en Abbottabad, al norte de Islamabad.

Tras meses de vigilancia, Estados Unidos preparó un asalto quirúrgico con réplicas del recinto para entrenar a las fuerzas especiales.

El operativo, autorizado el 29 de abril de 2011, permitió localizar y abatir a Bin Laden en cuestión de minutos, pese a que uno de los helicópteros sufrió un accidente durante la incursión.

En el asalto que dio muerte a Bin Laden participaron en total 23 Navy Seal, el comando de operaciones especiales, y un intérprete, que acabaron también con la vida de dos guardaespaldas del terrorista, la mujer de uno de ellos y uno de los hijos del líder de Al Qaeda.

Posteriormente, el cadáver del jefe de Al Qaeda fue lanzado al mar de Arabia en mayo de 2011.

La operación se vivió con tensión desde la sala de crisis de la Casa Blanca, como muestra la histórica fotografía en la que se ve a Obama y al entonces vicepresidente, Joe Biden, siguiendo con gesto serio el desarrollo del operativo, mientras a su lado la secretaria de Estado, Hillary Clinton, aparece cubriéndose la boca con la mano, rodeados por altos cargos civiles y militares.