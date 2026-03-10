Karl Urban es un despiadado pirata en "The Bluff": "Es una película implacable"

A casi 25 años de su debut en la saga de "El Señor de los Anillos", el actor Karl Urban volvió blandir una espada para la nueva película de piratas de Prime Video, "The Bluff".

Allí el neozelandés interpreta al despiadado corsario "Francisco Connor", quien llega a una tranquila isla para cazar sin cesar a "Bloody Mary" (Priyanka Chopra Jonas), una antigua colega de barco que se retiró de la actividad criminal.

Precisamente su experiencia como "Éomer" le sirvió para este largometraje, ya que "esa fue la primera vez que usé esta habilidad con la espada", según dijo a Cooperativa.

"El hombre que me entrenó en aquella ocasión fue Bob Anderson (esgrimista británico), quien interpretó a 'Darth Vader' en las escenas de pelea con el sable de luz. ¡Así que 'Darth Vader' me enseñó a pelear!", recordó sobre su trabajo en "El Señor de los Anillos".

Más de dos décadas después Urban señaló que "fue genial volver a esa habilidad porque habían pasado algunos años desde la última vez que la usé, hay algo en el flujo y la forma de la lucha con espadas que me resulta natural y lo pasé genial".

Sobre "Th Bluff", el actor señaló que "esta película es implacable; es como una mecha encendida que no se detiene y estoy muy orgulloso del resultado".