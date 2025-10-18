"La ola", el musical feminista de Sebastián Lelio, llega al streaming

"Olas de cambio estallan en la universidad, y entre las tomas y marchas está Julia, una estudiante de música que se une a la causa para denunciar el acoso y el abuso que han soportado durante demasiado tiempo. Pero mientras canta y baila al ritmo de las consignas, una experiencia no resuelta la persigue: un encuentro confuso con Max, su ayudante de canto. ¿Qué pasó esa noche? ¿Fue solo una cita más? ¿Dijo que sí? ¿O fue algo mucho peor? Arrastrada por la euforia colectiva y sus propios recuerdos, Julia se convierte en el centro del movimiento."

Así se presenta la sinopsis de "La ola", el musical dirigido por Sebastián Lelio que llegará a Netflix el próximo 13 de noviembre. La cinta tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes en mayo y posteriormente fue exhibida en salas chilenas desde agosto.

El filme, protagonizado por Daniela López, Avril Aurora, Paulina Cortés y Lola Bravo, fue producido por Fábula en coproducción con Participant y Fremantle. El guion fue desarrollado por Lelio junto a Manuela Infante, Josefina Fernández y Paloma Salas.

Inspirada en las movilizaciones feministas ocurridas en universidades chilenas durante 2018, "La ola" aborda el impacto del acoso sexual en el entorno académico y la organización colectiva de las estudiantes frente a estos casos.