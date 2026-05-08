La showgirl definitiva: Netflix anuncia serie documental sobre Kylie Minogue

La plataforma Netflix anunció el estreno de "Kylie", una nueva serie documental enfocada en la carrera de la cantante Kylie Minogue.

La producción, que tendrá tres episodios, explorará el ascenso de la estrella pop australiana a través de entrevistas actuales y material de archivo.

El documental contará con la dirección de Michael Harte, quien trabajó en otras producciones como "Still: Una película sobre Michael J. Fox" y "Beckham".

El estreno de "Kylie" en Netflix está fijado para el próximo 20 de mayo.