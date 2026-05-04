"Lanterns" dará el sello HBO al mundo DC: Fecha de estreno confirmada

La serie "Lanterns" ("Linternas"), inspirada en la mitología de "Linterna Verde" de los cómics de DC, se estrenará el próximo 16 de agosto en HBO Max, presentando una historia centrada en "Hal Jordan" y "John Stewart", dos de los más emblemáticos policías intergalácticos del Cuerpo de Linternas Verdes.

A diferencia de la premiada "El Pingüino", que protagonizó Collin Farrell y que estaba en continuidad con la película "The Batman", esta serie se desarrolla dentro del renovado Universo DC (DCU), donde también transcurren los eventos de las películas de "Superman" y "Supergirl".

Eso sí, lo que propone "Lanterns" va en la línea del desafío de hacer una serie del universo de superhéroes con el sello HBO, cuyo tráiler ya dejó ver que no será lo que la gente podría esperar de los personajes que recitan el juramento de "En el día más brillante, en la noche más oscura…".

Acá tenemos un relato al estilo "True Detective", con policías intergalácticos investigando un misterio en un pueblo ubicado en el corazón de Estados Unidos. Todo es muy terrenal y con pocos efectos digitales, poniendo su foco en el choque de personalidades entre el nuevo recluta "John Stewart" (Aaron Pierre) y el legendario Linterna "Hal Jordan" (Kyle Chandler).

"¿Cómo se consigue crear la versión HBO de eso? Me atrevería a decir que antes era algo teórico, pero ahora puedo decir que 'El Pingüino' es un buen ejemplo de una serie de DC que sigue el proceso de HBO en cuanto al desarrollo y de que no hacemos nada a menos que nos parezca correcto", dijo Casey Bloys, chairman y CEO de contenidos de HBO y HBO Max, al conversar con SuperGeek de Cooperativa en noviembre pasado.

El jefe de HBO Max sostuvo que "no empiezo el año diciendo que necesitamos dos series de DC y dos de 'Game of Thrones' (...) No establezco ese tipo de límites. De modo que realmente se trata de: ¿en qué serie creemos? ¿confiamos en el guion? ¿creemos en el creador? ¿es atractiva? ¿es interesante? ¿se siente única?".

"Y una vez que tienes la libertad de pensar únicamente en esos aspectos y no imponer ningún tipo de mandato de que necesitas un número mínimo de series o algo por el estilo, considero que el proceso de desarrollo es muchísimo más productivo", sentenció.

La serie está encabezada por Chris Mundy ("True Detective: Night Country") como showrunner, escribiendo los guiones junto a Damon Lindelof ("Watchmen") y el historietista Tom King ("Mister Miracle"), llegando a HBO Max con ocho episodios que se desarrollarán dentro del DCU.