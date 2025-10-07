Síguenos:
Magazine | Streaming

Liam Hemsworth debuta en "The Witcher" en el trailer de su cuarta temporada

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La serie volverá con nuevos episodios el 30 de octubre.

Liam Hemsworth debuta en
La plataforma Netflix estrenó el trailer de la cuarta temporada de "The Witcher", el cual incluye el debut de Liam Hemsworth como "Geralt de Rivia".

Hemsworth se incorporó al elenco luego de que Henry Cavill confirmara su salida de la serie para enfocarse en su trabajo como "Superman". Pese a que este trabajo en DC Comics se vio frustrado, Cavill no regresó a "The Witcher".

En su lugar asumió Liam Hemsworth que debutará en esta cuarta temporada, la primera desde los episodios estrenados a mediados de 2023.

El estreno de la cuarta temporada de "The Witcher" está fijado para el próximo 30 de octubre. La serie tendrá una quinta y última temporada.

