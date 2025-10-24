Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago11.1°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Streaming

"Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos" aterriza en Disney+: Fecha de estreno

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La cinta de Marvel, protagonizada por Pedro Pascal, reunió más de $500 millones de dólares en cines.
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La película "Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos" ya tiene fecha de estreno en el streaming. 

Protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, el filme presenta a la primera familia de Marvel en un mundo retrofuturista -inspirado en los años 60-, que se ve amenazado por Galactus, un ser cósmico devorador de planetas.

Con un exitoso paso por los cines, donde reunió alrededor de $521 millones de dólares en la taquilla a nivel mundia, la cinta se posicionó como la más exitosa de Marvel este 2025, por sobre otros títulos como "Thunderbolts" y "Capitán América: un nuevo mundo".

No obstante, no logró superar a DC Studios con "Superman", dirigida por James Gunn, que obtuvo una recaudación total de $615 millones de dólares.

"Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos", dirigida por Matt Shakman, estará disponible en Disney+ a partir del 5 de noviembre. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada