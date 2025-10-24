"Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos" aterriza en Disney+: Fecha de estreno

La película "Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos" ya tiene fecha de estreno en el streaming.

Protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, el filme presenta a la primera familia de Marvel en un mundo retrofuturista -inspirado en los años 60-, que se ve amenazado por Galactus, un ser cósmico devorador de planetas.

Con un exitoso paso por los cines, donde reunió alrededor de $521 millones de dólares en la taquilla a nivel mundia, la cinta se posicionó como la más exitosa de Marvel este 2025, por sobre otros títulos como "Thunderbolts" y "Capitán América: un nuevo mundo".

No obstante, no logró superar a DC Studios con "Superman", dirigida por James Gunn, que obtuvo una recaudación total de $615 millones de dólares.

"Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos", dirigida por Matt Shakman, estará disponible en Disney+ a partir del 5 de noviembre.