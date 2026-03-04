Lucy Boynton, Babou Ceesay y Peter Mullan se suman al elenco de "El caballero de los siete reinos"

Los actores Lucy Boynton, Babou Ceesay y Peter Mullan formarán parte del elenco de la segunda temporada de "El caballero de los siete reinos", la precuela de la aclamada "Game of Thrones".

De acuerdo a HBO, Boynton (quien hizo de Mary Austin en "Bohemian Rhapsody") será Lady Rohanne, conocida como la Viuda Roja, mientras que Ceesay ("Alien: Earth") interpretará a Ser Bennis y Mullan ("Ozark") encarnará a Ser Eustace Osgrey.

Ambientada en una época en la que la dinastía Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria colectiva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas esperan a estos amigos improbables e incomparables, reza la sinopsis.

La nueva precuela aborda una historia posterior a "House of the Dragon", pero que tiene lugar unos 90 años antes de la historia original, por lo que cuenta con personajes nuevos y sigue las historias de Ser Duncan 'Dunk' the Tall, aspirante a caballero; y Egg, su pequeño escudero calvo.

Este proyecto derivado de "Game of Thrones" y ambientado en las novelas de George R.R. Martin estrenó su primera temporada el pasado 18 de enero y tiene como protagonistas a Peter Claffey como Ser Duncan 'Dunk' the Tall y a Dexter Sol Ansell como Egg.