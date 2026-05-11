"M.I.A." y la fascinación por las historias de venganza en voz de sus protagonistas

Las audiencias aman ver historias de venganza en televisión y el streaming ha sido una fuente inagotable de relatos para saciar aquella fascinación, pero "M.I.A." va más allá de una simple historia de brutal revancha y su elenco lo sabe.

"Es algo tan humano, tan primitivo, un poquito adictivo", aseguró a Shannon Gisela a Cooperativa sobre el encanto que tienen estas historias criminales, dando vida a "Etta Tiger Jonze", una joven mujer que busca venganza por el asesinato de su familia, en esta serie estrenada en Paramount+.

Para la actriz nacida en el sur del estado de Florida fue "un sueño" trabajar en esta serie del cocreador de "Ozark", Bill Duburque, y que tiene a Karen Campbell ("Outlander") como showrunner, pues ella creció en el área metropolitana de Miami y, prácticamente, vio todo este mundo desde una nueva mirada, formando "una segunda familia" mientras grababa y yendo a visitar a su familia real cuando había una pausa en el rodaje.

Gisela destacó la particularidad de esta historia de venganza porque "estamos viendo una mujer joven que también está tratando no solamente sobrevivir, sino que también quiere vivir. Quiere tener amigos, quiere encontrar amor, está viviendo en Miami, un lugar nuevo y es una muchacha pequeña, tratando de encontrar su vía, con su mente. Eso es algo especial de nuestra serie" que tiene como trasfondo el submundo de luces de neón de Miami y el negocio de los carteles de droga.

Danay Garcia, que da vida a "Leah" en la serie, valoró también que "la venganza de nuestra serie tiene mucho que ver con el amor. Vengar esa muerte que existió, es lo que hace que ella ('Etta') quiera no parar. Está lleno de ese amor que le quitaron, que se derrumbó, está justificado por eso".

"Todas las personas que se sientan en el sofá (a ver una serie de venganza) quieren ver una justicia lograda, que ('Etta') los termine a todos, porque lo que le quitaron fue esa familia, esa estabilidad, ese amor", aseguró la actriz estadounidense de origen cubano.

"Es nuestra manera de desintoxicar"

Para García, la fascinación de la audiencia latina por las historias de venganza "es una cosa cultural, porque cuando escuchas la música latina es muy desgarradora, no es relajante, pero ¡la bailamos! Es nuestra manera de desintoxicar".

"Porque todos nos identificamos con ellas. Si a ti te hacen algo así en tu vida, tú responderías igual. Yo seguramente sí", complementó Marta Milans, que encarna a la villana "Caroline", sincerando también muchos cercanos se sorprenden al decir que se "relaja" viendo "tanta violencia, tantas cosas horribles".

A Maurice Compte, que también se pone del lado de los adversarios como "Mateo Rojas", le causa risa que se muestre "cómo se quieren los latinos matándose uno al otro", pero también enfatizó en que a las audiencias "nos encanta la justicia y, a veces, el poder tomar la justicia en sus propias te hace sentir poderoso, que tú mismo puedes hacer por ti mismo lo que tengas que hacer para nivelar la balanza".

Su hermano en la ficción, Gerardo Celasco como "Samuel Rojas", evidenció que la familia es muy importante en la cultura latina, por lo cual no es difícil conectar con la búsqueda de venganza de "Etta", junto con celebrar que la serie "M.I.A." quiera ir un poco más allá.

"Queremos que la gente vea una historia de familia, tanto del lado de 'Etta' como el lado dentro del cartel, de la familia 'Rojas', y es lo lindo de cómo escribe Bill Dubuque y cómo escribe Karen Campbell, que no escriben unos villanos y carteleros de caricatura, sino que estamos viendo la humanidad de esta gente, la tensión de la familia, de los tres hermanos, las inseguridades. Creo que eso es algo que mucha gente se va a identificar muy bien a lo que están viendo y no es lo común que uno llega para ver una serie de cartel, de matanza o solo droga. Es más la tensión de la familia y cómo está afectando la dinámica y la compañía", declaró.

Miami, el otro protagonista de la historia

Aunque la serie sea en inglés, el elenco es mayoritariamente latino y la conversación con Cooperativa fue completamente en español, donde el elenco celebró al otro gran personaje de la serie: la propia ciudad de Miami.

"El hecho de que sea un personaje más de la serie, que hayamos rodado en algunas locaciones que son de verdad, no estamos intentando rodar en otro lugar y hacer que parezca Miami, es fundamental y eso está muy bien elegido por parte de nuestros creadores. Quieren que Miami sea parte de la historia, porque es un sitio único en el mundo", subrayó Milans.

Compte puso énfasis en que "Miami es un lugar muy diverso", por lo cual elogió el trabajo de los guionistas al lograr capturar la diversidad de la ciudad, tanto en lo cultural como en lo emocional. "Es algo que tiene que ver con el ambiente, el sol, el calor, la lluvia, mucha pasión. Es el clima que tiene que ver con todo de Miami", aseveró.

Salir del comportamiento normal "nos fascina, nos atrapa"

Alberto Guerrero, que da vida a "Elias Perez" en el cartel "Rojas", también tiene su opinión respecto al encanto que tienen las historias de venganza, algo que va más allá de la audiencia latina.

"Tiene que ver con la necesidad que tiene el ser humano de explorar cada emoción que tiene, pero sucede que, en el día a día, uno no puede andar por la vida tomando venganza o con dos pistolas en las manos", reflexionó, porque "cuando vemos personajes en pantalla que se salen del comportamiento normal, yo creo que nos fascina, nos atrapa".

El actor cubano señaló que no solo el público latinoamericano es devoto a las historias criminales y de venganza, pues en EE.UU., durante la pandemia, "lo que más se veía eran historia de asesinos seriales y cosas así. ¡En el mundo entero! Tiene que ver con el comportamiento humano del ser humano, de ver a gente que sale de la caja del comportamiento social en la que vivimos todos, porque todos tenemos que vivir bajo ciertas normas".

"Somos gente rara que nos podemos echar en la noche a ver una serie, un documental o lo que sea de las acciones más atroces que han existido para relajarnos", sentenció entre risas, siendo "M.I.A." una seria candidata a la próxima afición televisiva si se relajan con historias criminales y de venganza.

La primera temporada de "M.I.A." está disponible con sus nueve episodios en el streaming Paramount+.