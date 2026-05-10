Gratuidad: Gobierno detecta inconsistencias en postulaciones y proyecta caída de beneficiarios

El Ministerio de Educación (Mineduc) proyecta una disminución de hasta un 12% en nuevos beneficiarios a la gratuidad universitaria debido a los recortes presupuestarios instruidos por Hacienda, luego de que se detectaran cerca de 188 mil casos de inconsistencias en las declaraciones socioeconómicas de los postulantes.

Según indicó la cartera, la irregularidad radica en la discrepancia de la información proporcionada por algunos postulantes que indicaron pertenecer al secto decil más vulnerable del país -principal requisito para obtener el beneficio- pero que, tras un nuevo cruce de datos, se comprobó que los no correspondían.

"Establecimos un modelo más robusto para verificar la consistencia del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) a través de una revisión integrada de antecedentes educativos, patrimoniales, territoriales, mediante un uso más intensivo de datos administrativos", explicó la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés.

"Ampliamos los cruces entre distintas fuentes como registros públicos, tributarios, educativos y del Registro Social de Hogares, lo que permite construir perfiles más completos de los postulantes. Es por ello que se detectaron 188.000 casos de inconsistencia, 43 mil más que el proceso anterior", enfatizó la autoridad

La medida implica una rebaja de más de 19 mil millones de pesos en el financiamiento de la gratuidad universitaria, y otros 27 mil millones destinados a institutos profesionales y centros de formación técnica.

PC pide que el Gobierno "presente una propuesta"

Desde el Congreso, el diputado Sergio Bobadilla (UDI), presidente de la Comisión de Educación en la Cámara, respaldó la postura del Ejecutivo: "La subsecretaria tiene razón. Hay muchos estudiantes que postulan a la gratuidad y que, posteriormente van desertando. Por eso creo que las cifras que ella ha dado obedecen un poco a esa situación", puntualizó.

"Creo que es correcto de ir a la baja (en la entrega del beneficio), porque no podemos mantener el 100 por ciento si ha desertado un porcentaje importante", agregó el parlamentario gremialista.

En tanto, la diputada Daniela Serrano (PC), integrante de la mencionada instancia, cuestionó la medida y apuntó a "recordarle al Gobierno que la gratuidad universitaria es una política permanente".

"Cuando critican constantemente la política de gratuidad universitaria, uno se hace la pregunta: ¿Seguirán con una política pública fracasada como el Crédito con Aval del Estado y otros créditos asociados?", cuestionó la legisladora.

Por lo anterior, Serrano emplazó al Ejecutivo: "Si quieren hablar en materia de financiamiento de forma seria, es importante decirle a la ministra de Educación que presente una propuesta", aseveró.

Pausa en proceso de traspaso a SLEP

La ministra de Educación, María Paz Arzola, anunció este domingo que la cartera analiza la posibilidad de realizar una pausa en el proceso de traspaso de establecimientos educacionales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), con el fin de realizar una evaluación de los eventuales cambios para optimizar su funcionamiento.

En conversación con Estado Nacional de TVN, la secretaria de Estado definió a los SLEP como "un servicio público tratando de administrar un servicio educativo".

Arzola también indicó que, tras reunirse con alrededor de 70 alcaldes y conocer sus realidades, cree que no existe una solución única y fácil al tema.