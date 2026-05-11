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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Nicolás Córdova citó a cinco arqueros para un microciclo específico de La Roja

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Dos juveniles fueron invitados a los trabajos en "Pinto Durán".

Nicolás Córdova citó a cinco arqueros para un microciclo específico de La Roja
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La selección chilena, dirigida por Nicolás Córdova, citó para este lunes y martes a cinco arqueros, encabezados por Vicente Bernedo de Universidad Católica, para un microciclo específico de porteros en el complejo "Juan Pinto Durán".

Este microciclo es bajo las órdenes del preparador de porteros de La Roja, Bruno Vásquez, y cuenta con la presencia de tres arqueros profesionales, y dos juveniles invitados. 

Los nominados fueron:

  • Vicente Bernedo (Universidad Católica)
  • Jaime Vargas (Deportes Recoleta)
  • Gonzalo Flores (Coquimbo Unido)

Y los juveniles invitados son:

  • José Alburquenque (Lota Schwager)
  • Maximiliano Mateluna (Palestino)

El microciclo comenzó este lunes y continuará este martes 12 de mayo en el complejo deportivo de la selección.

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