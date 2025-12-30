Michael J. Fox será parte de la tercera temporada de "Shrinking"

La plataforma Apple TV estrenó el trailer de la tercera temporada de "Shrinking", la cual contará con la actuación de Michael J. Fox.

Precisamente el acto de "Volver al futuro" es uno de los rostros que aparece en este clip encabezado por Harrison Ford y Jason Segel.

Esta será la primera actuación en pantalla de Fox desde su cameo en la película "See You Yesterday" de 2019, además del documental "Still: A Michael J. Fox Movie" en donde hablaba de su diagnóstico de Parkinson. Este año el actor participó en la taquillera "Zootopia 2".

La serie, conocida en Latinoamérica como "Terapia sin filtro", es una de las más comedias más aplaudidas de la actualidad. La historia sigue a "Jimmy Laird" (Jason Segel), un terapeuta que acaba de sufrir una pérdida familiar y que decide ser más sincero con sus pacientes.

"Shrinking" estrenará su tercera temporada este 28 de enero con un episodio de larga duración. El resto de los capítulos saldrán cada miércoles hasta el 8 de abril.