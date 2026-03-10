Miley Cyrus se pone la peluca para celebrar los 20 años de "Hannah Montana"

La cantante Miley Cyrus vuelve a ser la icónica Hannah Montana para celebrar los 20 años de la serie.

Este martes, Disney lanzó el primer adelanto del especial de aniversario, donde se ve a la artista -caracterizada como su personaje- recorrer los sets originales del show televisivo, como la sala de la casa en Malibú y el famoso vestidor de la estrella pop.

Además, el programa incluirá una entrevista exclusiva a la protagonista, escenas eliminadas y otras sorpresas, donde participarán miembros del elenco original.

"Hannah Montana" estuvo al aire entre 2006 y 2011, y terminó consolidándose como una de las franquicias más exitosas de Disney Channel, con un soundtrack original para la historia, dos películas - "Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert" (2008) y "Hannah Montana: The Movie" (2009)-, giras, entre otros.

Asimismo, la serie se convirtió en un trampolín para la carrera de Cyrus, quien debutó en la compañía del ratón con solo 13 años.

El especial del vigésimo aniversario de "Hannah Montana" llegará a Disney+ el próximo 24 de marzo.