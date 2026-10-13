Netflix adquiere derechos de transmisión del Mundial de Fútbol 2030

La plataforma Netflix anunció un acuerdo con la FIFA para la transmisión de los partidos del Mundial de Fútbol 2030.

Por ahora el negocio sólo incluye los territorios de España y Andorra, aunque se espera que otros países sean incorporados en el futuro.

El acuerdo contempla la emisión de 104 partidos: un encuentro diario se podrá ver de forma gratuita en el streaming, mientras que los encuentros de la Selección de España, las semifinales y la final del torneo se emitirán en televisión abierta.

Además de estas transmisiones Netflix contempla diversos programas satélites antes y después de cada partido.

Este negocio consolida la relación entre la FIFA y la plataforma, luego de que hace unos meses adquirieran los derechos de transmisión del Mundial de Fútbol Femenino de 2027 y 2031 en Estados Unidos y Canadá.

El Mundial de Fútbol 2030 marcará los 100 años desde la realización del primer torneo. Si bien habrá encuentros conmemorativos en Argentina, Uruguay y Paraguay, la competencia se desarrollará casi en su totalidad en Portugal, Marruecos y España.