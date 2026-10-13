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Tópicos: Magazine | Streaming

Netflix adquiere derechos de transmisión del Mundial de Fútbol 2030

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Por ahora, la plataforma podrá emitir los partidos en España y Andorra.

Netflix adquiere derechos de transmisión del Mundial de Fútbol 2030
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La plataforma Netflix anunció un acuerdo con la FIFA para la transmisión de los partidos del Mundial de Fútbol 2030.

Por ahora el negocio sólo incluye los territorios de España y Andorra, aunque se espera que otros países sean incorporados en el futuro.

El acuerdo contempla la emisión de 104 partidos: un encuentro diario se podrá ver de forma gratuita en el streaming, mientras que los encuentros de la Selección de España, las semifinales y la final del torneo se emitirán en televisión abierta.

Además de estas transmisiones Netflix contempla diversos programas satélites antes y después de cada partido.

Este negocio consolida la relación entre la FIFA y la plataforma, luego de que hace unos meses adquirieran los derechos de transmisión del Mundial de Fútbol Femenino de 2027 y 2031 en Estados Unidos y Canadá.

El Mundial de Fútbol 2030 marcará los 100 años desde la realización del primer torneo. Si bien habrá encuentros conmemorativos en Argentina, Uruguay y Paraguay, la competencia se desarrollará casi en su totalidad en Portugal, Marruecos y España.

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