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Tópicos: Magazine | Streaming

Netflix anuncia documental sobre Charly García en su cumpleaños 75

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Esta vez es Charly por Charly", adelantó el cantante.

Netflix anuncia documental sobre Charly García en su cumpleaños 75
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La plataforma Netflix anunció un nuevo documental basado en la vida y la carrera de Charly García justo en su cumpleaños número 75.

"El proyecto repasará su historia y explorará el impacto de un artista que, a lo largo de las décadas, dejó una huella imborrable", adelantó la compañía sobre este largometraje, el cual está iniciando su fase de producción.

El proyecto contará con la voz del propio músico argentino, quien aseguró en un breve mensaje que "esta vez será la historia de Charly por Charly".

"Este documental es un orgullo y una responsabilidad inmensa, y ante todo mucha felicidad. Producir un documental sobre la figura que considero más icónica de la música nacional, cuya obra ha sido y es la banda sonora de mi vida, es una oportunidad extraordinaria que nos ofrece la confianza que Charly y Netflix han depositado en nosotros", señaló la productora Vanessa Ragone.

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