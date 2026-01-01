Netflix fue al Abismo por final de "Stranger Things": se reportó caída global tras el estreno

Este miércoles, el último episodio de "Stranger Things" llegó a Netflix, poniéndole fin a la historia tras cinco temporadas.

En medio de las celebraciones de Año Nuevo, algunos fanáticos de la serie decidieron esperar el estreno de su episodio final, ingresando puntual a la plataforma.

Sin embargo, varios suscriptores reportaron problemas al intentar reproducir el capítulo, donde un mensaje de fallas técnicas apareció en la pantalla.

El inconveniente ocurrió exactamente a las 10:00 PM en Chile, horario en el que el lanzamiento estaba programado, mostrando el mensaje: "Sentimos la interrupción. Tenemos problemas con tu solicitud".

Aproximadamente un minuto y medio más tarde, y tras varios intentos de actualizar la página, el gigante de streaming volvió a funcionar con normalidad.

En tanto, X se llenó de usuarios quejándose por las intermitencias en el servicio, que también ocurrieron en el estreno del primer volumen de la temporada 5.