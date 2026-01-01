Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago26.5°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Streaming

Netflix fue al Abismo por final de "Stranger Things": se reportó caída global tras el estreno

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La exitosa serie cerró su historia en vísperas de Año Nuevo.

Netflix fue al Abismo por final de
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este miércoles, el último episodio de "Stranger Things" llegó a Netflix, poniéndole fin a la historia tras cinco temporadas.

En medio de las celebraciones de Año Nuevo, algunos fanáticos de la serie decidieron esperar el estreno de su episodio final, ingresando puntual a la plataforma.

Sin embargo, varios suscriptores reportaron problemas al intentar reproducir el capítulo, donde un mensaje de fallas técnicas apareció en la pantalla. 

El inconveniente ocurrió exactamente a las 10:00 PM en Chile, horario en el que el lanzamiento estaba programado, mostrando el mensaje: "Sentimos la interrupción. Tenemos problemas con tu solicitud". 

Netflix presentó fallas en el estreno del final de  

Aproximadamente un minuto y medio más tarde, y tras varios intentos de actualizar la página, el gigante de streaming volvió a funcionar con normalidad. 

En tanto, X se llenó de usuarios quejándose por las intermitencias en el servicio, que también ocurrieron en el estreno del primer volumen de la temporada 5. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada