Netflix fue al Abismo por final de "Stranger Things": se reportó caída global tras el estreno
La exitosa serie cerró su historia en vísperas de Año Nuevo.
La exitosa serie cerró su historia en vísperas de Año Nuevo.
Este miércoles, el último episodio de "Stranger Things" llegó a Netflix, poniéndole fin a la historia tras cinco temporadas.
En medio de las celebraciones de Año Nuevo, algunos fanáticos de la serie decidieron esperar el estreno de su episodio final, ingresando puntual a la plataforma.
Sin embargo, varios suscriptores reportaron problemas al intentar reproducir el capítulo, donde un mensaje de fallas técnicas apareció en la pantalla.
El inconveniente ocurrió exactamente a las 10:00 PM en Chile, horario en el que el lanzamiento estaba programado, mostrando el mensaje: "Sentimos la interrupción. Tenemos problemas con tu solicitud".
Aproximadamente un minuto y medio más tarde, y tras varios intentos de actualizar la página, el gigante de streaming volvió a funcionar con normalidad.
En tanto, X se llenó de usuarios quejándose por las intermitencias en el servicio, que también ocurrieron en el estreno del primer volumen de la temporada 5.