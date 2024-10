Netflix lanza tráiler de "Un Hombre Infiltrado", serie inspirada en "El Agente Topo"

Este martes, Netflix presentó el tráiler de la serie "Un Hombre Infiltrado", inspirada en el documental de la chilena Maite Alberdi "El Agente Topo".

La historia, protagonizada por Ted Danson, seguirá a "Charles", un viudo que deberá infiltrarse en un asilo de ancianos tras responder al anuncio de una detective privada con el fin de encontrar un nuevo propósito en su vida.

Así, el hombre tendrá la misión de descubrir quién robó una reliquia familiar dentro del hogar de ancianos, conociendo a cada uno de los especiales residentes del lugar.

La producción, a cargo de Mike Schur, actor y escritor de "Parks and Recreation", "Brooklyn Nine Nine" y "The Good Place", contará en su elenco con actores como Mary Elizabeth Ellis, Lilah Richcreek Estrada, Stephanie Beatriz, entre otros.

El show televisivo, que traerá de regreso la inspiradora y tierna historia nominada al Oscar y que lanzó a la fama a Sergio Chamy, llegará al gigante de streaming el próximo 21 de noviembre.