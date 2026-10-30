Netflix renueva a la serie "La Diplomática" para una quinta temporada

La plataforma Netflix anunció la renovación de la serie "La Diplomática" para una quinta temporada a sólo días del estreno de su cuarto ciclo.

Este thriller político es protagonizado por Keri Russell ("The Americans") y sigue a la embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido mientras intenta controlar varias crisis internacionales y lidia con su deteriorado matrimonio con un exdiplomático encarnado por Rufus Sewell.

"La Diplomática" cuenta con siete nominaciones a los Globos de Oro y a los Emmy. En septiembre pasado ganó su primer premio Emmy gracias al trabajo de Allison Janey como Mejor Actriz de Reparto en una Serie dramática.

Las cuatro primeras temporadas de "La Diplomática" se encuentran disponibles en Netflix.