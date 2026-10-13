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Tópicos: Magazine | Streaming

Netflix y Greta Gerwig presentan el primer trailer de la nueva película de "Narnia"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cinta llegará a los cines el próximo 12 de febrero.

Netflix y Greta Gerwig presentan el primer trailer de la nueva película de
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La plataforma Netflix presentó el primer trailer de "Narnia: El sobrino del mago", una nueva película inspirada en los cuentos de "Las Crónicas de Narnia" a cargo de la nominada al Oscar Greta Gerwig.

El largometraje será la primera obra de este reinicio y estará basada específicamente en la novela del mismo nombre, la cual se ubica en el primer lugar de esta historia en orden cronológico.

La película tendrá a David McKenna y Beatrice Campbell como los jóvenes protagonistas, pero también contará en su elenco con Daniel Craig, Meryl Streep, Carey Mulligan y Emma Mackey, entre otros.

"Narnia: El sobrino del mago" se estrenará en cines el 12 de febrero de 2027. Posteriormente llegará al catálogo de Netflix.

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