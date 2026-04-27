Ningún lugar es seguro en la temporada 3 de "House of the Dragon": Tráiler y fecha de estreno

La Danza de Dragones, la guerra civil de la Casa Targaryen que consume a todo Poniente (Westeros), desatará su batalla más brutal y sangrienta en la tercera temporada de "House of the Dragon" ("La Casa del Dragón").

Tal como estaba anunciado, este lunes se liberó el nuevo tráiler del tercer ciclo de la precuela de "Game of Thrones" inspirada en la crónica "Fuego y Sangre" escrita por George R.R. Martin, confirmando su estreno para el próximo 21 de junio en HBO y en el streaming HBO Max.

La Batalla del Gaznate, uno de los enfrentamientos más sangrientos del conflicto, será un momento decisivo en el choque entre el Consejo Negro -o "los negros"-, que apoya a la reina "Rhaenyra Targaryen" (Emma D'Arcy), y el Consejo Verde -o "los verdes"-, alineado con la reina "Alicent Hightower" (Olivia Cooke) y el príncipe regente y protector del reino "Aemond" (Ewan Mitchell).

Y acá tienen el tráiler con su doblaje latino.

El nuevo ciclo tendrá ocho episodios, que se estrenarán cada domingo hasta el final de temporada que se emitirá el 9 de agosto.

Solo le quedan dos temporadas más a la guerra civil que amenaza con destruir para siempre a la Casa Targaryen, ya que todo terminará con su cuarta temporada, que llegará en 2028.

Martin, el creador del universo literario de "Canción de Hielo y Fuego", ya había dicho que la serie necesitaría un total de 40 episodios, a lo largo de cuatro temporadas, para adaptar de forma completa la historia de la Danza de Dragones.