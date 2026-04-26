"House of the Dragon": La temporada 3 será "mucho más grande, brutal y sangrienta"

La Danza de Dragones entró a un momento decisivo en la tercera temporada de "House of the Dragon" ("La Casa del Dragón"), con el actor Matt Smith adelantando que será "mucho más grande, brutal y sangrienta".

Es que el nuevo ciclo comenzará con la Batalla del Gaznate, uno de los enfrentamientos más sangrientos de la guerra civil de la casa Targaryen que consume a todo Poniente (Westeros).

Cuando los dragones bailan, los hombres son como polvo bajo sus pies, y así quedó demostrado en el evento CCXP de México en la presentación del tercer ciclo de la exitosa serie de la saga de "Game of Thrones", inspirada en la crónica "Fuego y Sangre" escrita por George R.R. Martin.

Frente al Thunder Stage, un escenario de más de 2.000 personas, Smith estuvo acompañado por Fabien Frankel ("Ser Criston Cole") y Olivia Cooke (la reina "Alicent") para presentar un adelanto de la nueva temporada, cuyo tráiler se liberará de forma oficial durante este lunes.

"Mi español no es muy bueno, pero queríamos darles las gracias por recibirnos en Ciudad de México, no hay una mejor ciudad en el mundo que ésta", gritó Frankel en declaraciones recogidas por EFE, quien llegó hasta el evento con una polera de la selección mexicana de fútbol.

Mientras bromeaba sobre cómo saldría esa noche por la capital a tomar mezcal y a evitar peleas con luchadores mexicanos, Smith, que da vida a "Daemon Targaryen", aseguró que esta nueva entrega del universo de Poniente será "mucho más grande, brutal y sangrienta".

"Queríamos hacer algo que se sintiera muy grande y había mucha ambición. Estoy muy tranquilo con que 'Daemon Targaryen' vuelva a la guerra", comentó el actor.

La tercera temporada de "House of the Dragon" se estrenará en junio a través de HBO y su plataforma de streaming HBO Max.