La exitosa serie de comedia y misterio "Only Murders in the Building" reveló un adelanto de su sexta temporada, que llevará a sus protagonistas fuera de Nueva York para enfrentar un nuevo caso, esta vez en Londres.

Este martes, Hulu dio a conocer el tráiler y el póster oficial de esta nueva entrega, titulada "Only Murders in London", que estará disponible desde el próximo 8 de diciembre, exclusivamente en la plataforma de streaming Disney+.

En esta ocasión, Charles, Oliver y Mabel deberán viajar hasta la capital británica luego de que Cinda Canning llegue a su puerta y los convoque para investigar un nuevo asesinato. Allí, el trío de aficionados a resolver crímenes reales se encontrará con personajes sospechosos y excéntricos, en una historia inspirada en los clásicos misterios ingleses.

Las estrellas que se suman a la sexta temporada

La nueva entrega volverá a contar con Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short como protagonistas, además de participaciones especiales de reconocidas figuras como Tina Fey, Olivia Colman, Meryl Streep, David Tennant, Nicola Coughlan y Martin Freeman.

Los episodios se estrenarán cada martes en Disney+, mientras que el capítulo final de la temporada está programado para el 26 de enero de 2027.