Paapa Essiedu recibió amenazas de muerte por su papel en la serie de "Harry Potter"

El actor Paapa Essiedu aseguró haber recibido amenazas de muerte para que abandone su trabajo en la próxima serie de "Harry Potter" que prepara la plataforma HBO Max.

Essiedu fue elegido para encarnar a "Severus Snape", personaje clave de la historia que fue inmortalizado en el cine por el fallecido Alan Rickman. Su elección generó un debate entre los seguidores de "Harry Potter" que incluso puso en riesgo su seguridad.

"Me han dicho cosas como 'renuncia o te mataré'", recordó en en entrevista con la versión británica de The Times. En esa línea señaló que "nadie debería recibir esto por hacer su trabajo, ya hay muchas personas que están arriesgando su vida en su trabajo", agregando que "sólo estoy interpretando un mago en Harry Potter, pero mentiria si digo que no me afecta emocionalmente".

"Sin embargo", puntualiza, "este abuso me enciende y me hace apasionarme más sobre hacer mío este personaje".

Paapa Essiedu fue uno de los actores que firmó una carta en apoyo a los derechos de las personas y artistas trans ante los ofensivos comentarios pronunciados por J.R. Rowling, creadora de "Harry Potter". "Volvería a hacerlo hoy día", recalcó Essiedu.