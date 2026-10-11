Paul Bettany y el debate de la IA en "VisionQuest": "La ineficiencia hace extraordinario al ser humano"

El actor Paul Bettany volverá a encarnar al emblemático Visión en la nueva serie de Marvel Studios, "VisionQuest", producción que profundizará en la reconstrucción y búsqueda de identidad del sintetoide tras los acontecimientos de "WandaVision".

En conversación con Cooperativa, el intérprete abordó el papel de la inteligencia artificial en el universo de Marvel, el viaje interno de su personaje y el mensaje sobre la paternidad que cruza la entrega.

Consultado sobre cómo la historia retoma la discusión frente a las tecnologías del futuro, aspecto presente en la franquicia desde "Avengers: Age of Ultron", el artista explicó que el estudio lleva tiempo ofreciendo dos miradas sobre este panorama.



"Por un lado está la versión en Visión, que se trata de potenciar a la humanidad y creer en su capacidad de elección, entendiendo que la ineficiencia de los seres humanos es lo que los hace extraordinarios. El arte no es eficiente, cuidar niños no es eficiente, pero es lo que nos define", señaló en la conversación.

Visión y la paternidad

Respecto al viaje que emprende el personaje en esta nueva entrega, Bettany prefirió no revelar detalles clave de la trama, aunque adelantó que se trata de un recorrido de autodescubrimiento. "La búsqueda es tanto externa como interna, y la culminación de esa búsqueda interna es en quién se convierte Visión al final de la historia", afirmó.

Asimismo, el británico destacó que uno de los pilares más importantes de la producción es la relación de Visión con su entorno y con Thomas (Ruaridh Mollica), reflejando la compleja dinámica con su hijo adolescente.

"Hay muchos momentos en la serie que reflejan esa frustración cotidiana, como cuando tu hijo conduce mal el auto, pero al final hay una aceptación de quién dice tu hijo que es. Si escuchas a tus hijos, ellos mismos te dirán quiénes son, y ese es uno de los mensajes más importantes de la serie", concluyó.



Compuesta por ocho episodios, "VisionQuest" llegará este 14 de octubre de manera exclusiva a través de la plataforma Disney+.