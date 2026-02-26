Priyanka Chopra se inspiró en su experiencia como madre para su nueva película "The Bluff"

La actriz Priyanka Chopra Jonas regresa al cine con "The Bluff", un ambicioso largometraje de acción y piratas que protagoniza junto a Karl Urban y que se puede ver en Prime Video.

Allí la esposa de Nick Jonas encarna a "Ercell", una madre que hará todo por proteger a su hijo en medio de la invasión del peligroso corsario "Connor" (Urban) a su paradisíaca isla. La tarea no será fácil, ya que "Connor" busca algo que sólo "Ercell" y su pasado le pueden entregar.

La vida anterior de "Ercell" es uno de los motivos que mueve a esta película entre vertiginosas escenas de acción que le valieron una calificación R (para adultos) en Estados Unidos.

"Son muy pocas las ocasiones en las que vemos personajes femeninos que, no solo protagonicen una película, sino que interpreten personajes tan determinantes", señaló Chopra Jonas en conversación con Cooperativa.

En ese sentido señaló que "lo que me resultó interesante tras leer el guion fue descubrir que hubo tantas mujeres piratas reales en la historia de las que nunca habíamos oído hablar", calificando su experiencia en "The Bluff" como "un trabajo muy interesante con una historia fantástica".

Su experiencia como madre

En 2022 Chopra y Jonas se convirtieron en padres de una niña que en su llegada al mundo experimentó problemas de salud por su estado prematuro. Esto marcó la paternidad de la pareja, quienes constantemente publican en sus redes sociales fotos familiares.

De hecho su rol como madre la ha impactado tanto que naturalmente lo está llevando a su trabajo como actriz. "Cuando leí el guion por primera vez, mi hija tenía solo dos años y acababa de salir de una situación de salud muy intensa. No dejaba de pensar en qué tan lejos llegaría para protegerla", indicó Chopra.

"Ese sentimiento fue mi motor en toda la película; es como si alguien viniera por mi hija o mi familia, yo podría hacerlos pedazos. Sentí esa rabia y la pude canalizar en mi personaje, porque ella lucha muy duro por su familia", agregó Priyanka Chopra.