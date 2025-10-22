Que ver en streaming: "La vecina perfecta" y una profunda mirada a la Ley de Defensa Propia

Una desgarradora pero contingente reflexión es la que ofrece "La vecina perfecta", un nuevo documental de Netflix que explora en profundidad la Ley de Defensa Propia.

Esta legislación -conocida como "Stand Your Ground"- está vigente en el estado de Florida (EE.UU.) y permite, a cualquier ciudadano, hacer uso de la fuerza letal ante la invasión de propiedad y/o la presunción de miedo ante un ataque.

La película, ganadora de Sundance en 2024, muestra un caso reciente en el que una mujer de más de 60 años acosa a los niños del vecindario que juegan alrededor de su casa, llamando constantemente a la policía para intervenir.

Así, la policía asiste en reiteradas ocasiones para tratar de solucionar esta disputa tan común en distintas partes del planeta. Pero el conflicto entre la vecina y el vecindario escala en violencia y tiene un desenlace fatal que desnudará las falencias del sistema y de esta ley, que está presente en varios países.

"La vecina perfecta" destaca también por su revolucionaria forma de confección, ya que utiliza registros de cámaras policiales y de seguridad para contar esta historia necesaria.

The Chair Company de HBO Max

En la mayoría de las ocasiones un espectador puede decir inmediatamente el género de una serie o una película, y calificarla como acción, drama o ciencia ficción. Ese no es el caso de "The Chair Company", una nueva serie de HBO Max que logra ser una mezcla de estilos con un resultado único.

La serie sigue a "Ron" (Tim Robinson), un ejecutivo de una empresa de centros comerciales que es ascendido a un importante puesto. En su acto de promoción sufre un vergonzoso episodio que lo llevará a descubrir una gran conspiración.

Navegando entre la comedia, el horror, el drama y el thriller, "The Chair Company" logra conquistar con su especial narrativa y con una historia que va creciendo como una bola de nieve.