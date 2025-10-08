Qué ver en streaming: Matthew McConaughey está al borde del colapso en "A través del fuego"

En la plataforma Apple TV+ se estrenó "A través del fuego" ("The lost bus"), una nueva pelicula de acción protagonizada por un implacable Matthew McConaughey.

Dirigida por Paul Greengrass ("Vuelo 93", "Captain Phillips"), la cinta sigue a un conductor de un autobus escolar que queda atrapado en medio de un devastador incendio forestal en la localidad de Paradise, California. La película está basada en lo ocurrido en 2018 en ese estado, donde el fuego cobró más de 80 vidas y dejó miles de damnificados.

Independiente del inminente desenlace en su conclusión, "A través del fuego" logra llevar al espectador al interior de estos incendios con un estilo que se asemeja al registro documental, mostrando los distintos efectos de este desastre en la sociedad, los equipos de rescate y en este autobus lleno de niños.

Además de entregar un viaje lleno de adrenalina conducido -literalmente- por Matthew McConaughey, este largometraje también logra concientizar sobre los incendios forestales y del aumento de este fenómeno debido a los efectos del cambio climático.