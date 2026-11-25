Como cada semana, te recomiendo series y películas para ver en casa en las plataformas de streaming. Puedes escuchar este contenido cada miércoles en Una Nueva Mañana de Cooperativa.

Oobah Butler: Engaños por un futuro mejor

Conocido por sus trucos virales, entre ellos la creación del restaurante falso mejor calificado de Londres, Oobah Butler pone ahora la mira en las industrias más grandes del mundo y en sus instituciones más poderosas. Para infiltrarse en los mundos del vino, el bienestar, la realeza y mucho más, Oobah idea planes cada vez más elaborados y audaces: manipula reseñas online, adopta identidades ficticias y crea empresas falsas con historias completamente inventadas.

¿Dónde ver? HBO Max

1 episodio disponible (estreno cada domingo)

Vicentina pide disculpas

Esta película se centra en el viaje emocional de una madre (Vicentina) que intenta enmendar una tragedia provocada por su propio hijo en Belo Horizonte, Brasil. Para ello navega a través de su propio duelo intentando contactar a los familiares de las víctimas para pedir disculpas en nombre de su hijo.