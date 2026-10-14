Recomendaciones de las mejores series y películas del streaming en octubre

Como cada semana, te recomiendo series y películas para ver en casa en las plataformas de streaming. Puedes escuchar este contenido cada miércoles en Una Nueva Mañana de Cooperativa.

East of Eden

Ambientada en el Valle de Salinas en California a finales del siglo XIX y principios del XX, esta miniserie adapta la clásica novela de John Steinbeck. La historia de época sigue a las sucesivas generaciones de las familias Trask y Hamilton mientras reviven el relato bíblico de Caín y Abel, centrándose en el destino de la misteriosa Cathy Ames (Florence Pugh) y los medio hermanos Adam (Christopher Abbott) y Charles Trask.

Elenco: Florence Pugh, Christopher Abbott, Mike Faist, Ciarán Hinds, Martha Plimpton y Tracy Letts.

¿Dónde ver?: Netflix

Duración: 6 episodios

Masterplan

Una comedia de acción enfocada en un atraco de alto nivel y sofisticación. Un legendario ladrón (Stanley Tucci) recluta a su familia para formar un equipo improbable y ejecutar el mayor robo de arte de la historia: sustraer la Mona Lisa del Museo del Louvre. La operación da lugar a una trama de persecuciones, explosiones y engaños a través de las ciudades de París y Roma.

Elenco: Stanley Tucci, Simona Tabasco y Victor Belmondo.

¿Dónde ver?: Prime Video (16 de octbre)

Duración: 107 minutos

Small Prophets

Esta comedia británica sigue a Michael Sleep (Pearce Quigley), un empleado de una tienda de herramientas que lleva siete años buscando respuestas tras la desaparición de su novia, Clea. Su padre le entrega una extraña receta experimental para crear homúnculos (espíritus mágicos capaces de predecir el futuro) para finalmente descubrir qué pasó. Con la ayuda de su compañera de trabajo, Michael inicia el proyecto en su cobertizo, lo que pronto llama la atención de sus entrometidos vecinos.