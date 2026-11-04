Recomendaciones de las mejores series y películas del streaming en noviembre

Como cada semana, te recomiendo series y películas para ver en casa en las plataformas de streaming. Puedes escuchar este contenido cada miércoles en Una Nueva Mañana de Cooperativa.

War

Esta serie coral narra la feroz competencia entre dos de las firmas de abogados más poderosas e influyentes de Londres, a través del mediático y millonario divorcio entre el magnate tecnológico Morgan Henderson (Dominic West) y la estrella de cine internacional Carla Duval (Sienna Miller). Si te gustó "Succession" o la trama política de "Game of Thrones", la serie "War" podría ser tu nueva favorita.

Elenco: Dominic West, Sienna Miller, Archie Renaux, Phoebe Fox y James McArdle.

¿Dónde ver?: HBO Max

Duración: 8 episodios (en emisión)

Colisión

Película española ambientada en el Madrid de 2013 en medio de la Gran Recesión que afectó gravemente a la economía de ese país. En ese contexto este thriller policial cuenta la historia de un millonario atraco a un banco y la de sus protagonistas, todos ellos miembros de la policía. A través de una entramada narrativa, la cinta ofrece un viaje lleno de tensión y sorpresas que también guarda varias reflexiones en torno a esta crisis económica.