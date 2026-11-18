Como cada semana, te recomiendo series y películas para ver en casa en las plataformas de streaming. Puedes escuchar este contenido cada miércoles en Una Nueva Mañana de Cooperativa.

El más grande

Esta serie ofrece una mirada íntima y sin precedentes a la vida del icónico boxeador Muhammad Ali. Creada por Ben Watkins y producida en colaboración con la familia del legendario deportista, la historia va mucho más allá de sus famosas victorias y derrotas en el cuadrilátero. Protagonizada por Jaalen Best en una elogiada interpretación como el joven Cassius Clay, la trama explora los años formativos del ícono mundial, mostrando las dualidades de un hombre que podía ser tan humilde y reflexivo como ruidoso y provocador, mientras navega su propio viaje para descubrir y definir lo que realmente significa ser "el más grande de todos los tiempos" tanto dentro como fuera del ring.

¿Dónde ver?: Amazon Prime Video

Elenco: Jaalen Best, Omari Hardwick, Dana Gourrier, Giovanni Ribisi y Michael Ealy.

8 episodios

Cunk on Cinema

La controvertida presentadora Philomena Cunk (Diane Morgan) regresa con una nueva serie de comedia, esta vez enfocada en la historia del cine. La nominada al Emmy pone su particular e irónica mirada en los hitos que forjaron el cine con el característico humor británico y ácidas opiniones sobre la sociedad actual.