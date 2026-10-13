Ruaridh Mollica y su preparación para "VisionQuest": "Puse una foto demoníaca de Paul Bettany en mi pared"

El actor Ruaridh Mollica debuta en el Universo Cinematográfico de Marvel como Thomas en "VisionQuest", la nueva serie de la franquicia que profundizará en la reconstrucción de Visión y las complejas dinámicas familiares que rodean al personaje.

En conversación con Cooperativa, el intérprete abordó el desafío de asumir este rol en la pantalla y reveló una particular anécdota que vivió durante su proceso de preparación antes de iniciar las grabaciones.

Consultado sobre cómo preparó la compleja relación con el personaje de Paul Bettany, el artista relató que recurrió a diversos elementos en su habitación, como imágenes de los cómics y de WandaVision, para inspirarse. Sin embargo, la mayor sorpresa vino al intentar generar la tensión necesaria frente a su coestrella.

"Al principio se suponía que debía tenerle mucho miedo a Paul, pero como él es una persona tan agradable, me resultaba muy difícil estar aterrorizado de él. Así que en el centro de mi pared puse una foto de su cara con el contraste muy alto, casi demoníaca, para mirarla cada mañana y decir: 'eso da miedo'", confesó entre risas.

Una conexión que fluyó en el set

A pesar de esa tensión inicial impuesta durante su preparación, el actor explicó que la química entre ambos fluyó rápidamente en el set de grabación. "Con el paso del tiempo quité la foto porque nos hicimos mucho más cercanos", agregó.

Asimismo, Ruriadh destacó el abanico emocional que aborda la producción y el mensaje con el que espera que la audiencia conecte al finalizar la historia.

"Siento que cada personaje tiene la oportunidad de explorar su profundidad y su corazón. Cubrimos muchas emociones de una forma muy interesante y solo espero que la gente se sienta vista, escuchada y animada a ser ellos mismos", concluyó.

Con ocho episodios, la serie "VisionQuest" llegará al catálogo de Disney+ este 14 de octubre.