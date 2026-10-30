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Tópicos: Magazine | Streaming

Serie de "Death Stranding" de Hideo Kojima presenta primer adelanto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La producción se estrenará en 2027.

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Hideo Kojima, el afamado creador de videojuegos, presentó el primer adelanto de su primera serie para las plataformas de streaming.

Se trata de "Death Stranding: Isolations", una producción en formato anime inspirada en la saga de videojuegos que lanzó en 2019 y que ha tenido dos entregas.

La historia estará protagonizada por una adolescente que se encuentra aislada tras los eventos mostrados en el videojuego original.

El estreno de "Death Stranding: Isolations" está fijado para 2027 en la plataforma Disney+.

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