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Serie de "Death Stranding" de Hideo Kojima presenta primer adelanto
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Autor: Redacción Cooperativa
La producción se estrenará en 2027.
La producción se estrenará en 2027.
Hideo Kojima, el afamado creador de videojuegos, presentó el primer adelanto de su primera serie para las plataformas de streaming.
Se trata de "Death Stranding: Isolations", una producción en formato anime inspirada en la saga de videojuegos que lanzó en 2019 y que ha tenido dos entregas.
La historia estará protagonizada por una adolescente que se encuentra aislada tras los eventos mostrados en el videojuego original.
El estreno de "Death Stranding: Isolations" está fijado para 2027 en la plataforma Disney+.