Venezolanos superan a peruanos como el mayor grupo inmigrante en Chile

Desde 2017, los inmigrantes peruanos eran el más numeroso grupo de extranjeros residente en Chile, pero los datos del Censo 2024 muestran que ahora son los venezolanos la diáspora mayoritaria, representando el 41,7% del total.

El documento "Inmigración Internacional en Chile" del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estima que la población inmigrante internacional está compuesta por 1.608.650 personas, pasando de ser el 4,4% del total del país en 2017 a 8,8% en 2024.

"Los datos destacan como principal país de nacimiento entre la población inmigrante a Venezuela con 41,7%, seguido de Perú con 14,5% (que retrocede del primer lugar que ocupaba en 2017), Colombia (12,3%), Bolivia (10,5%), Haití (5%) y Argentina (4,4%), sumando estos seis colectivos al 88,4% de los inmigrantes censados", detalló el INE.

Extranjeros, más jóvenes que los chilenos

El reporte indica que "el 6% de la población inmigrante pertenece al grupo etario de 60 años o más, mientras que la población nacida en Chile en dicho tramo etario alcanza el 21,1%".

"Por otro lado, el 80,6% de la población inmigrante pertenece al grupo etario de 15 a 59 años, mientras que la población nativa del mismo tramo etario corresponde al 60,7%", agrega el INE.

Sobre la nacionalización, los datos muestran que es más común entre los extranjeros que nacieron en países fronterizos opten por ser ciudadanos chilenos, liderando los argentinos con 52,2%.

Luego, el 7,9% de los nacidos en Perú y el 7,8% de los nacidos en Bolivia cuentan con nacionalidad chilena, lo que releva "la importancia de caracterizar y distinguir entre país de nacionalidad y país de nacimiento".

Los inmigrantes presentan una alta concentración en la Región Metropolitana (60%), pero con una desconcentración sostenida hacia el centro y sur del país en comparación a 2017; y así -por ejemplo- la participación de la Región de Valparaíso en el total de inmigrantes del país pasó de 5,4% en 2017 a 6,3% en 2024; mientras que en la Región de Los Lagos pasó de 1,3% a 2,2% en el mismo período.

"El Censo 2024 evidencia que el porcentaje de inmigrantes internacionales respecto de la población regional es mayor en Tarapacá, Antofagasta y Arica y Parinacota", reseña el documento.

Hijos, escolaridad y trabajo

Sobre pautas reproductivas, la Tasa Global de Fecundidad (TGF) tiene valores más altos entre las mujeres nacidas en Haití (2,65 hijos por mujer) y Bolivia (2,08), en comparación al estancamiento observado en el mismo indicador en la población nativa (1,05).

Respecto a la educación, los años de escolaridad promedio de la población nacida en Venezuela (14,2) y Argentina (13,7) son superiores a los 11,9 años promedio de escolaridad de la población nacida en Chile.

En términos laborales, la tasa de participación de la población nacida en Chile (58%) es menor que la observada entre los nacidos en Venezuela (82,9%), Colombia (78,9%) y Haití (78,6%).