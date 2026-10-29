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Tópicos: Magazine | Streaming

Serie de "Harry Potter" confirma fecha de estreno y muestra afiche oficial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La primera temporada se basará en "La piedra filosofal".

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La cadena HBO presentó el poster oficial de la primera temporada de su nueva serie de "Harry Potter" y confirmó su fecha de estreno.

El afiche está protagonizado por el joven Dominic McLaughlin como "Harry Potter" junto a la frase "el niño que vivió".

La primera temporada de esta producción estará basada en "La piedra filosofal", la primera novela de la saga creada por J.K. Rowling.

El estreno de la serie de "Harry Potter" está fijado para el próximo 25 de diciembre.

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