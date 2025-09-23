Serie de "La casa de los espíritus" llegará al streaming en 2026

La nueva adaptación de "La casa de los espíritus", aclamada novela de Isabel Allende, llegará al streaming en 2026.

Este martes, durante un evento en Santiago, la escritora y los showrunners-Fernanda Urrejola, Andrés Wood y Francisca Alegría-, confirmaron que la producción que, a diferencia de la película de 1993, fue filmada completamente en Chile, estará disponible en Prime Video el próximo año, dando además un primer vistazo de la serie.

"Aunque no esté mencionado Chile, es lo que le pasó a Chile. El destino de esa unidad, de esa familia, refleja la historia del país. Pero no fue un acto consciente en absoluto, el país se iba metiendo en la novela mientras la escribía", declaró Allende en el conversatorio.

La historia estará encabezada por el mexicano Alfonso Herrera en el papel de Esteban Trueba, mientras que la española Nicole Wallace y Dolores Fonzi interpretarán a Clara del Valle en distintas etapas de su vida.

"Es una historia que compartimos todos los países latinoamericanos, y en el elenco quisimos rescatar también eso. Buscamos actores en México, Colombia, Argentina, España y por supuesto Chile", señaló Urrejola, quien también da vida a Blanca Trueba en la adaptación (junto a Sara Becker).

En tanto, el elenco lo completan nombres como Eduard Fernández, Fernanda Castillo, Rochi Hernández, Chiara Parravicini, Juan Pablo Raba, y los chilenos Aline Kuppenheim, Pablo Macaya, Antonia Zegers, Sara Becker, Luis Dubó, Emilio Edwards Catalina Saavedra, Amparo Noguera, Néstor Cantillana y Nicolás Contreras.

La adaptación de "La casa de los espírutus" contará con ocho episodios, donde se seguirán las pasiones, luchas y secretos de la familia Trueba durante cuatro generaciones, cerrando con una crisis que lanza al orgulloso y tiránico patriarca y a su adorada nieta hacia lados opuestos del conflicto.