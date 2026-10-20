Stanley Tucci intenta robarse la Mona Lisa en "Masterplan": "Me encantó hacerlo"

En su nueva película, titulada "Masterplan", el actor Stanley Tucci interpreta a un habilidoso ladrón que intenta robarse la Mona Lisa del Museo Louvre. Para intentar concretar esa hazaña recluta a sus "hijos perdidos": la hábil hacker italiana "Chiara" (Simona Tabasco) y el experimentado ladrón francés "Jay" (Victor Belmondo).

La nueva película de Prime Video lleva al espectador a pasear por paisajes de Francia e Italia mientras este grupo de ladrones intentan concretar su intrincado plan en una historia llena de giros dramáticos y traiciones.

"Fue genial. Lo pasamos muy bien. Me encantó hacerlo. Amo Italia, voy a Italia todo el tiempo. Filmo mucho allí. Así que estar en Roma fue una experiencia maravillosa porque había pasado mucho tiempo allí, al igual que en París", dijo el actor a Cooperativa.

Sobre el largometraje indicó que "está filmada como algo bastante artístico" y que el director, Thomas Vincent, "lo hizo muy bien porque no era algo fácil de dirigir".

"Masterplan" ya se encuentra disponible en Prime Video.