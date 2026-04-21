"Stranger Things": Acá tienen los primeros minutos de su regreso animado

Tras el final de la historia de "Eleven" y compañía, esta semana regresaremos a Hawkins con una serie animada que expande el universo de "Stranger Things" al explorar relatos nunca vistos en las cinco temporadas del éxito de Netflix creado por los hermanos Duffer.

"Stranger Things: Relatos del 85" ("Stranger Things: Tales From '85") es la primera serie animada de la franquicia, presentando sucesos que transcurrieron en el crudo invierno de 1985, lo que cronológicamente la ubica entre la segunda y la tercera temporada.

Con su estreno programado para este jueves 23 de abril, desde Netflix liberaron los primeros seis minutos de esta aventura animada que reúne a la pandilla de Hawkins.

La serie animada, que se extenderá por 10 episodios y que cuenta con la animación del estudio Flying Bark, tendrá a nuestros protagonistas enfrentando a monstruos desconocidos en un misterio paranormal que aterroriza al pueblo entero, pese a que el portal hacia el Otro Lado se encuentra cerrado.

Con Eric Robles como showrunner y teniendo a los Duffer como productores ejecutivos, "Relatos del 85" no contará con las voces del elenco original, teniendo actores completamente nuevos interpretando a los queridos personajes.

Por su parte, Odessa A'zion ("Marty Supreme") dará su voz a un nuevo personaje, "Nikki Baxter", quien no tardará en cruzarse con las cosas raras que pasan en el emblemático pueblo de Indiana.