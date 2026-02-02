Síguenos:
Tópicos: Magazine | Streaming

"Stranger Things" vuelve en formato de serie animada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Eleven" y compañía retornarán en "Stranger Things: Tales from '85".
La historia de "Stranger Things" volverá con una nueva serie animada protagonizada por "Eleven" y compañía.

Se trata de "Stranger Things: Tales From '85", un programa que seguirá al grupo de amigos de "Hawkins" en el invierno de 1985, espacio temporal ubicado entre la segunda y la tercera temporada de la serie original.

Esta nueva serie cuenta con los hermanos Ross y Matt Duffer, creadores de "Stranger Things", como productores ejecutivos.

Pese a tener a los personajes originales, el elenco de "Stranger Things: Tales From '85" no tendrá a los actores de la concluida serie, como Millie Bobby Brown o Finn Wolfhard.

"Stranger Things: Tales From '85" llegará a Netflix el próximo 23 de abril.

