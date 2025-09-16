Síguenos:
Tópicos: Magazine | Streaming

"Superman" aterriza en el streaming estas Fiestas Patrias: Dónde y cuándo ver

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La película de James Gunn, protagonizada por David Corenswet, marca el reinicio del Universo DC.
"Superman", la película que conquistó la taquilla mundial, aterrizará en el streaming estas Fiestas Patrias. 

La cinta, dirigida por James Gunn y con David Corenswet en el papel del "Hombre de Acero", marca el regreso del superhéroe en una producción en solitario después de 12 años.

En esta historia, Clark Kent intenta equilibrar su vida como kryptoniano y humano mientras se enfrenta a Lex Luthor, interpretado por Nicholas Hoult. Además, aparecen figuras clásicas como Lois Lane (Rachel Brosnahan), Linterna Verde (Nathan Fillion) y Mujer Halcón (Isabela Merced).

Con más de 900 millones de dólares recaudados en todo el mundo, el filme se convirtió en uno de los grandes fenómenos del año y en el punto de partida de una nueva era para el universo cinematográfico de DC bajo la dirección creativa de Gunn y Peter Safran, quienes encabezan la compañía desde octubre de 2022.

¿Dónde y cuándo ver "Superman" en streaming?

La película, cuya secuela ya fue confirmada por DC Studios, llegará a HBO Max el 19 de septiembre, y un día después, el 20 de septiembre, también estará disponible en el canal HBO para quienes prefieran verla en televisión.

Las + leídas
