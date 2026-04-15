"The White Lotus": La temporada 4 será durante el Festival de Cannes

La aclamada serie "The White Lotus" inició el rodaje de su cuarta temporada, la cual seguirá a un nuevo grupo de huéspedes y empleados del hotel a lo largo de una semana, esta vez durante el Festival de Cine de Cannes.

El certamen francés será el eje narrativo de la nueva temporada de la aclamada serie creada por Mike White, la cual se grabará en Cannes, St. Tropez y Mónaco.

Aunque también se rodarán algunas escenas en París, la historia se ambientará completamente en la Riviera Francesa.

Para este ciclo, los hoteles que servirán de escenario para la trama serán el Airelles Château de la Messardière como el White Lotus du Cap y el Hôtel Martinez como el White Lotus Cannes.

El elenco internacional de esta temporada incluye a Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani y Nadia Tereszkiewicz, además de Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzer y Laura Smet.

La serie, que escribe y dirige White, ambientó sus temporadas previas en Hawái, Italia y Tailandia.