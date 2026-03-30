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Tópicos: Magazine | Streaming

"The White Lotus" suma a Heather Graham para su cuarta temporada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El elenco internacional de la aclamada serie creada por Mike White aún no está completo.

 HBO
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El elenco de "The White Lotus" sigue creciendo en su cuarta temporada, con la aclamada serie creada por Mike White manteniendo la tendencia de ciclos anteriores al reunir a grandes estrellas, actores veteranos, descubrimientos internacionales y rostros nuevos.

Desde HBO revelaron las más recientes incorporaciones al reparto encabezadas por Heather Graham, Rosie Perez y Ben Schnetzer, además de la actriz francesa Laura Smet y la dupla escandinava formada por Tobias Santelmann y Frida Gustavsson.

Se suman al elenco previamente anunciado formado por Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Nadia Tereszkiewicz, Chloe Bennet, Max Greenfield, Charlie Hall, Kumail Nanjiani y Jarred Paul.

Tras las primeras temporadas ambientadas en Hawái, Italia y Tailandia, el escenario de los nuevos episodios será Francia, donde el rodaje se encuentra en marcha para seguir a un nuevo grupo de huéspedes y empleados del hotel White Lotus durante una semana.

La serie, que escribe y dirige White, aún no termina la selección del elenco completo, por lo que todavía faltan anuncios para este nuevo ciclo que no tiene fecha de estreno.

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