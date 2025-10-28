Vince Gilligan (Breaking Bad) y las claves de su nueva serie "Pluribus": "No está hecha para todos"

¿Cómo reinventarse después de haber revolucionado la televisión con la serie "Breaking Bad"? ¿Cómo escribir algo nuevo si su spin off, "Better Call Saul", fue igual de impactante que su antecesora?

Esas eran algunas de las preguntas que rondaban en la cabeza del escritor, director y productor Vince Gilligan a la hora de gestar su nueva aventura televisiva. Sin embargo, contaba con una respuesta clara: Rhea Seehorn, que había brillado como "Kim Wexler" en "Better Call Saul", tenía que protagonizarla.

"Ella es el arma secreta de todo esto. Podríamos haber hecho que sea 'Kim' nuevamente, pero lo genial de ella no tiene que ver con su personaje, si no con ella misma", aseguró Gilligan en una rueda de prensa donde estuvo Cooperativa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pluribus Brasil (@pluribusbr)

En "Pluribus" (estreno este 7 de noviembre en Apple TV) Gilligan concretó esa certeza y volvió a trabajar nuevamente con Rhea Seehorn, que ahora interpretará a la apática escritora "Carol Sturka". Se trata de una mujer que será testigo de cómo el mundo es infectado por un extraño virus que causa felicidad y al cual ella es inmune.

"No pienso mucho en términos temáticos, sino que realmente pienso en personajes: tal como lo hice en 'Breaking Bad' y como lo hicimos con Peter Gould en 'Better Call Saul'. Me intrigan los personajes. La idea platónica de todo esto es que la gente ponga sus propias temáticas, y me encanta cuando me dicen sobre qué trata mi propia serie", apunta el estadounidense.

Una mezcla de géneros

En su escencia "Pluribus" navega por la corriente de la ciencia ficción, aunque se mezcla y mimetiza con el drama, la comedia y el thriller con gran habilidad. "Me encantan las historias postapocalípticas", detalla Vince Gilligan sobre sus influencias a la hora de crear esta obra.

Además alaba a producciones como "The Walking Dead" y "The Last of Us", calificando a esta última de "una gran serie y un gran videojuego".

"Me inspiro en muchas cosas extraordinarias, incluídos los western. Aunque quizás no se note tanto en 'Pluribus' como en 'Breaking Bad", agregó.

Pluribus no es para todos

Sobre la expectativa que hay sobre su nuevo trabajo, Gilligan cree que "Pluribus" no le gustará a todo el mundo.

"Esta serie no está hecha para todos, así como tampoco mis series anteriores. Va a haber mucha gente que verá 'Pluribus' por curiosidad porque 'es el tipo de 'Breaking Bad'', y verán 20 minutos quizás, y dirán 'no han matado a nadie, no han cortado ningún cuello con un cartonero, esto no es para mi, odio esta serie'. Bueno, que así sea entonces", recalca.

"Pluribus no es Breaking Bad ni Better Call Saul. Sé que puede ser confuso porque estamos en Albuquerque y hay una actriz muy importante de ese universo. Y creo que habrá gente que no le gustaba 'BB' y 'BCS' que sí les va a gustar 'Pluribus', y al revés también", concluye Vince Gilligan.