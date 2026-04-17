Exhibición sobre el Titanic se inundó al cumplirse 114 años del naufragio

Un curioso incidente afectó a una exhibición sobre el Titanic en el Museo Volo, ubicado en Chicago, EE.UU., sufriendo una inundación este miércoles 15 de abril, exactamente cuando se cumplieron 114 años del naufragio.

"Esto es imposible de inventar... No es un montaje", aseguró el museo al informar en su cuenta de Facebook de la emergencia causada tras las tormentas que afectaron a la zona durante la jornada previa, dando cuenta que "nuestro Museo del Titanic se inundó por segunda vez en tres años, y en una ubicación diferente. Anoche... justo en el aniversario del hundimiento del Titanic".

La exhibición ya había sufrido una inundación hace tres años, en el mismo día en que abrió sus puertas. Brian Grams, curador del Museo Volo, a declaró a la cadena local WFLD que "este edificio nunca había tenido agua, ni una gota", pero "en cuanto montamos una exposición sobre el Titanic, se inundó. Dos veces".

El Titanic, el barco más grande y lujoso de su época, naufragó la madrugada del 15 de abril de 1912, aunque el choque con el iceberg que desató la tragedia ocurrió el 14 de abril, a pocos minutos de la medianoche.