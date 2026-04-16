Histórico chaleco salvavidas del Titanic será subastado desde $175 millones

Un chaleco salvavidas utilizado por una sobreviviente del Titanic será subastado el próximo 18 de abril, en una venta que podría alcanzar cerca de medio millón de dólares (alrededor de 470 millones de pesos chilenos) debido a su valor histórico y su escasa disponibilidad en el mercado.

La pieza perteneció a Laura Mabel Francatelli, una pasajera de primera clase de 22 años que logró sobrevivir al naufragio de 1912.

El objeto se mantuvo por décadas en manos de su familia y fue vendido por primera vez en 2007 en una subasta de Christie's. Sin embargo, ahora el chaleco será ofrecido por la casa británica Henry Aldridge & Son Ltd, especializada en artículos históricos.

Desde la organización destacaron que se trata de un objeto excepcional, tanto por su procedencia comprobada, como por su vínculo directo con uno de los episodios más recordados del siglo XX.

Fabricado en lona y con piezas de corcho para asegurar su flotación, el chaleco también incluye las firmas de ocho sobrevivientes que compartieron el bote salvavidas número 1, embarcación que generó controversia en su momento por zarpar con pocos ocupantes pese a tener mayor capacidad.

Las ofertas comenzarán en 150 mil libras esterlinas (cerca de 175 millones de pesos chilenos) y se espera que el precio final alcance entre 250 mil y 350 mil libras (entre aproximadamente 290 y 410 millones de pesos chilenos).

Antes de su subasta, el chaleco fue exhibido en el museo Titanic Belfast, lo que aumentó aún más el interés de coleccionistas por esta pieza única.