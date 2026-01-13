Fiscalía española abre investigación penal contra Julio Iglesias por presuntos delitos sexuales

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió diligencias para investigar una denuncia penal ingresada el pasado 5 de enero, de carácter preprocesal y actualmente bajo secreto, presentada contra el cantante Julio Iglesias, en el marco de presuntos delitos de acoso y agresión sexual.

De acuerdo con el Ministerio Público, las diligencias buscan determinar el alcance de los hechos denunciados, aunque por ahora no se han precisado los delitos concretos que se investigan. La Fiscalía evitó entregar más antecedentes debido a la naturaleza sensible del caso y al carácter reservado del procedimiento en curso.

Agresión sexual y trata de personas

La apertura de la investigación se conoció el mismo día en que el medio español eldiario.es y Univisión Noticias publicaron un reportaje que recoge los testimonios de dos mujeres que trabajaron para el artista en 2021, quienes denuncian haber sido víctimas de acoso y agresiones sexuales.

Según ambos medios, los hechos habrían ocurrido en residencias del cantante ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España, y las denunciantes se desempeñaban como empleada del hogar y fisioterapeuta.

El reportaje periodístico sostiene que las extrabajadoras entregaron documentación laboral, además de fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios tramitados ante autoridades de distintos países.

El relato describe agresiones sexuales sin consentimiento, junto con vejaciones, bofetadas y humillaciones laborales reiteradas. Tanto los periodistas firmantes como la Agencia EFE señalaron que Julio Iglesias y su entorno no respondieron a los intentos de contacto.

En el plano político, el Gobierno español respaldó que la investigación avance sin restricciones. "No vamos a mirar hacia otro lado", afirmó la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, quien pidió que no exista "ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad".

En la misma línea, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, señaló en la red social X que "ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema" y expresó su confianza en que el proceso "se investigue y se llegue hasta el final".