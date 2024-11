Álvaro Salas lanza fuerte crítica a la televisión y su contenido

El comediante Álvaro Salas, de 71 años, lanzó una fuerte crítica a la televisión en el programa "Al piano con Lucho", conducido por Luis Jara, y acusó falta de contenido en los canales.

El "rey del chiste corto" abordó diferentes momentos de su vida y analizó los programas de televisión. Cabe recordar, que Salas trabajó entre los años 90 y 2000 en la industria televisiva, donde compartió animación con Kike Morandé y Cecilia Bolocco en "Viva el lunes".

En ese sentido, el humorista reflexionó: "yo nunca quise llegar a decir: 'Oye, la televisión de antes era mucho mejor que la de ahora, pero era mejor', pero era mejor...".

"Antes no había Netflix, no había cable, no había nada de esta competencia tan fuerte. No, no había nada de eso, era televisión abierta o televisión abierta. Eso obliga a ser más creativo, por eso había tantos programas", aseveró.

El comediante también hizo hincapié en que "hoy día en la televisión son otros formatos, hay que hacer los programas como vienen de afuera, está volviendo el reality, la farandula. Hoy día tienes teleseries todo el día y todo el fin de semana, entonces no hay mucha variedad".

"No vas a cantar, te invitan a programas de trivia, de concurso, pero show no hay", lamentó.

Por otro lado, señaló que tampoco le gusta ver el noticiero porque "(todas las noticias) son malas, tiene ese trémulo... Hacen mal mentalmente, no dan noticias buenas".

"Por suerte ganó Chile el otro día y dieron una noticia buena, a (Ricardo) Gareca no lo abrazaban desde Año Nuevo", remató el "rey del chiste corto".