Televisión

Así será la gran final de "Fiebre de Baile": fecha, recinto y cómo comprar entradas

Publicado:
Redacción Cooperativa

El programa de Chilevisión se trasladará a un masivo recinto.

Así será la gran final de
El fenómeno televisivo "Fiebre de Baile", que se ha consolidado como uno de los espacios más comentados y vistos del prime nacional, se acerca a su final.

El cierre de la actual temporada ya tiene fecha y escenario definidos: será el miércoles 4 de febrero, con una final en vivo y en directo desde el Movistar Arena, en un formato inédito para el programa de Chilevisión.

La velada promete un despliegue a gran escala, incluyendo un show de medio tiempo a cargo de los Power Peralta, además de otros artistas que serán anunciados próximamente, en una noche pensada como un verdadero evento televisivo.

En paralelo, el público también podrá seguir el ya clásico react de Claudio Michaux, quien transmitirá desde el mismo recinto, muy cerca de los participantes, de Diana Bolocco y del jurado compuesto por Raquel Argandoña, Edymar Acevedo, Power Peralta y Vasco Moulián.

¿Cómo conseguir entradas?

Para quienes quieran asistir de manera presencial, las entradas ya están disponibles a través de PuntoTicket, con valores desde $20.000 más recargos.

En tanto, la transmisión también podrá seguirse por Chilevisión y todas sus plataformas digitales.

