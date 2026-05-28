Canal 13 se rehúsa a pagar cuota por demanda contra CHV y Bizarro: ¿Qué pasará con el Festival de Olmué?

Canal 13 denunció "vicios" en la licitación por las ediciones de 2027 a 2032 del Festival de Olmué luego de que el tribunal emitiera una resolución judicial sobre su demanda en contra de Chilevisión y Bizarro por esta misma materia.

A través de un comunicado el canal del Grupo Luksic detalló que la justicia "conforme a sus facultades, estableció un monto de dinero para que la suspensión de la licitación sea efectiva", sin embargo señalaron que "Canal 13 ha decidido no realizar dicho desembolso por considerarlo desproporcionado a nuestro fin".

En ese sentido indicaron que "nuestra motivación al impugnar esta licitación no es trabar comercialmente un certamen tan relevante" y consideraron que "pagar una suma millonaria extra solo para mantener congelado el festival va en contra del espíritu constructivo de nuestra acción".

"Nuestra postura se mantiene intacta: consideramos que el proceso licitatorio actual está viciado", recalcó Canal 13, que además anunció que continuará con la demanda pese a este traspié.

¿Qué pasará con Olmué?

Tras la negativa de Canal 13 a pagar este monto, la suspensión antes dictada queda anulada y la producción del evento se podrá reanudar de cara a su edición de 2027.