Demanda de Canal 13 paralizó la edición 2027 del Festival de Olmué

La edición 2027 del Festival del Huaso de Olmué se encuentra completamente en pausa a raíz de una demanda de Canal 13, que llevó al Tribunal de Contratación Pública (TCP) a suspender la licitación entre el municipio y la alianza de Chilevisión con la productora Bizarro.

El proceso licitatorio, que fue calificado como "histórico" por el alcalde de la comuna, Jorge Jil, adjudicó a CHV y Bizarro la transmisión y producción de las versiones del evento a realizarse entre 2027 y 2032, incluyendo además el desarrollo de obras destinadas a la mejora de El Patagual, el emblemático escenario donde se celebra la música, el humor y las raíces del país.

Todo quedó detenido por una demanda ante el TCP interpuesta por Canal 13, uno de los canales que había postulado a la licitación y cuya propuesta fue desechado por no cumplir requisitos, en la que acusó una serie de irregularidades en el proceso de licitación.

En respuesta, el proceso licitatorio fue suspendido, de acuerdo con la resolución del viernes 22 de mayo que acompaña a esta nota.

Desde el citado tribunal explicaron la decisión "con el fin de resguardar el interés jurídicamente tutelado e impedir la consolidación de los efectos negativos del acto impugnado, teniendo en consideración los antecedentes acompañados por la actora en su demanda, que constituyen presunción grave del derecho que se reclama y de los hechos reclamados".

Con esto, el municipio debe "abstenerse de ejecutar o celebrar cualquier acto administrativo o contrato, según sea el caso, dirigido a la prosecución del proceso licitatorio previamente singularizado, como asimismo, no podrá volver a llamar a un nuevo proceso concursal que tenga el mismo objeto que la materia de la impugnación, hasta que sea levantada esta medida".

Alcalde de Olmué defendió la licitación

Ante la "cantidad y diversidad de vicios" que debieron haber declarado ilegal la licitación a Bizarro y CHV, el alcalde Jil aseguró a The Clinic que están "convencidos de que el trabajo realizado por la comisión de evaluación fue el correcto y que la aplicación de los criterios para adjudicar se ajustó a las bases de licitación".

Mediante una declaración, el jefe comunal dijo respetar la decisión del citado tribunal, pero que "dicha medida es inaplicable" pues el municipio suscribió "en los plazos establecidos en las bases" el contrato con Bizarro; y también dio cuenta de que "en nuestra contestación manifestamos que Canal 13, extrañamente, no impugna la decisión de la comisión de declarar inadmisible su propuesta y pretende establecer eventuales ilegalidades en la evaluación del proveedor adjudicado".

Las irregularidades que reclama Canal 13

Entre las irregularidades que acusa Canal 13 en la demanda está la presentación de dos propuestas distintas por parte de Bizarro sujetas "al cumplimiento de condiciones que traslada e impone al municipio", además de que una de las propuestas "no cumple con el mínimo económico exigido en bases para el ítem Obras de Desarrollo".

También se acusó del incumplimiento de las exigencias establecidas respecto del acuerdo de transmisión entre la productora y CHV, dando cuenta de que "es más bien una declaración de interés, que no se condice con la formalidad necesaria de un acuerdo que asegure transmisiones durante un periodo de tiempo relevante como lo es 2027-2032".

Junto con ello, se apuntó al incumplimiento de las exigencias formales para acreditar experiencia y cobertura, con Bizarro limitándose a "incorporar imágenes de material publicitario, de notas de prensa y mapas de marketing".

Festival Olmué: Resolución TCP por demanda de Canal 13 by Cooperativa.cl